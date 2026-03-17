FIFA rechaza mover partidos de Irán a México, según un portavoz

Pese a las negociaciones citadas por autoridades de la Federación de Futbol iraní, la FIFA rechaza por ahora mover los partidos de Irán en la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos a México.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado”, indicó al The New York Times un portavoz del máximo organismo de futbol.

El presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, informó el lunes que existen gestiones con la FIFA para cambiar la sede de los partidos. “Estamos negociando con la FIFA para celebrar los partidos de Irán en el Mundial en México”, dijo en una publicación difundida en redes sociales por la cuenta de la Embajada iraní en México.

Según el diario británico The Guardian, fuentes en la FIFA señalan que cambiar las sedes de los partidos implicaría modificaciones logísticas importantes, ya que los boletos ya están a la venta y existen compromisos comerciales y de transmisión internacional.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda y Bélgica (16 y 21 de junio, respectivamente) antes de cerrar la fase de grupos en Seattle frente a Egipto (27). De acuerdo con el ranking FIFA, los llamados Príncipes de Persia ocupan el lugar número 20 del mundo.