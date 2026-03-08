Fiesta de XV años en Tabasco con Belinda, J Balvin y Galilea Montijo se vuelve viral

En redes sociales se ha hecho viral la fiesta de XV años de Mafer, la cual se celebró en Villahermosa, Tabasco y contó con la presencia de Belinda, Galilea Montijo, Xavi y J Balvin.

En los videos de redes sociales puede verse a Belinda cantando “Las Mañanitas” en un escenario iluminado, también la actuación de Xavi y J Balvin, así como a Galilea Montijo entrevistando en una alfombra roja.

Este es un breve clip de la fiesta para la quinceañera Mafer, compartido por las empresas encargadas del evento en Villahermosa.

Fiesta de XV en Tabasco con Belinda, Galilea Montijo y J Balvin ya está dando de qué hablar

En redes sociales han estado circulando videos de una fiesta de XV años en Tabasco que rápidamente se hizo viral por los invitados que tuvo:

Belinda, de 36 años

Galilea Montijo, de 52 años

J Balvin, de 40 años

Xavi, de 21 años

Matute

En los videos se presume a Xavi actuando sobre un escenario de primer nivel y a Galilea Montijo entrevistando en la alfombra roja; Belinda cantándole a la cumpleañera y J Balvin ofreciendo una actuación musical.

Los videos de la fiesta de XV años ya han atraído a más de 100 mil vistas en horas en las redes sociales como TikTok, X e Instagram.

Otros de los elementos que han sorprendido a los usuarios en redes de la fiesta de XV celebrada en Villahermosa, Tabasco, han sido el pastel de la Estatua de la Libertad y un setup de Hermès y McDonald’s.

Algunos en redes ya han cuestionado de dónde salió el dinero para contratar a celebridades de la talla de Belinda y Galilea Montijo, especulando los trabajos a los que se dedica la familia.

Otros aseguran que en Tabasco las fiestas de quinceañeras son así de opulentas debido a la riqueza petrolera local que permite gastos estimados en millones de pesos.

Se sabe que artistas como J Balvin llegan a cobrar hasta 500 mil dólares por show, es decir 8 millones 899 mil pesos.