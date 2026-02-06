FGR reporta hallazgo de restos humanos ligados a desaparición de mineros en Sinaloa; hay 4 detenidos

Las investigaciones realizadas por autoridades federales relacionadas con la desaparición de diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, que se localiza en el municipio Concordia, en Sinaloa, han dado como resultado “la localización de cuerpos y restos humanos”, y uno de “los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas”, y ya hay cuatro detenidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).



La institución ministerial informó que en conjunto con el Gabinete de Seguridad, se “han llevado a cabo diversas diligencias, que han permitido obtener importantes avances en la investigación, entre ellos la localización de cuerpos y restos humanos”.



A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que las diligencias llevadas a cabo “por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”.



El pasado 23 de enero fueron privados de su libertad José Ángel Hernández Velez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saul Hernández Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antoio Jiménez Nevaárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Vallez y Miguel Tapia Rayón, empleados de la minera canadiense que desarrollan sus labores como ingenieros y personal técnico.



Desde hace semanas, pero particularmente el pasado 1 de febrero, la Defensa trasladó a la Concordia a mil 190 elementos , entre ellos 290 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, para apoyar las acciones contra los grupos delictivos que operan en la región, mientras el personal de la FGR encabezaba los operativos de búcqueda.

La FGR indicó que “después de la realización de cateos, así como labores de campo, efectuadas en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.

“Cabe destacar que luego del trabajo realizado por personal de las instituciones mencionadas, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), también se llevó a cabo la detención de cuatro personas, con el apoyo de la Policía Estatal, además de que se obtuvieron datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa”.

Los cuatro detenidos “quedaron a disposición de la autoridad correspondiente”.