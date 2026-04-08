FGR reporta 113 detenidos y más de 200 investigaciones en Chihuahua durante marzo

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, en el mes de marzo de 2026, recibió la puesta a disposición de 113 personas por diversos delitos y se iniciaron 231 carpetas de investigación, de las cuales en 64 casos fueron con detenido y 167 sin detenido.

Se judicializaron 84 carpetas; de estas, 47 fueron con detenido y 37 sin detenido y en el proceso penal, se logró la vinculación a proceso de 117 personas y fueron sentenciadas 82 personas, de las cuales, 77 fueron condenadas en procedimiento abreviado y cinco en juicio oral.

Como resultado de la actuación ministerial, se obtuvo el 100 por ciento de efectividad en sentencias y el 80 por ciento de efectividad en audiencias de vinculación a proceso contra las personas detenidas por diversos hechos que la ley señala como delitos.

Derivado de las acciones preventivas de los tres órdenes de gobierno, en el periodo referido se aseguraron 47 armas cortas, 36 armas largas, 10 mil 793 cartuchos, 262 cargadores para arma de fuego, 200 mil 592 litros de hidrocarburo, seis mil 669 pesos y 76 mil 420 dólares americanos.

Por lo que respecta a narcóticos, se aseguraron 95 kilos 38 gramos de marihuana, 17 kilos 283 gramos de metanfetamina, tres kilos 318 gramos de goma de opio, 68 gramos tres miligramos de cocaína y 131 gramos de heroína.

Se llevó a cabo un evento de incineración de narcóticos en Cuauhtémoc, en donde se destruyó una tonelada 393 kilos 468 gramos 942 miligramos de narcóticos y dos mil 592 unidades de psicotrópicos.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) se cumplimentaron 360 mandamientos ministeriales (investigaciones y traslados), se dio cumplimiento a 37 órdenes de aprehensión y se ejecutaron tres cateos.

Se celebraron cuatro acuerdos reparatorios en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y se recuperó un millón 870 mil 414 pesos 21 centavos, para la reparación del daño de las víctimas.

La Ventanilla Única atendió a dos mil 479 ciudadanos que acudieron a solicitar algún servicio en la sede y subsedes federales.