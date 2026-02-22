FGR practicará necropsia a cadáver de ‘el Mencho’ para confirmar su identidad

La Secretaría de la Defensa Nacional informó la muerte de ‘el Mencho‘ tras un enfrentamiento en Jalisco, sin embargo, aún falta la confirmación de su identidad.

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) practicarán la necropsia de ley al cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para oficializar su muerte.

Un convoy de la Guardia Nacional escoltó una ambulancia forense hasta la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Se presume que en dicha ambulancia yace el cuerpo del narcotraficante, toda vez que cuenta con un sello de “base sellada”.

De acuerdo con la Defensa, fuerzas federales detuvieron la mañana de este 22 de febrero a Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco.

‘El Mencho‘ resultó herido durante su aseguramiento, por lo que fue trasladado vía aérea a la CDMX. Fue en el trayecto cuando murió.

