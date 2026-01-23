FGJ imputa por homicidio a OCESA y Servicios Lobo tras muerte de fotógrafos en AXE Ceremonia

Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) notificó el pasado 20 de enero que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A de C.V. (OCESA) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V, son formalmente imputadas por el delito de homicidio tras la muerte de los fotoperiodista Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrido al interior del festival Axe Ceremonia 2025.

El cuerpo de abogados de la familia de Berenice, informaron que les fue notificado que la Ministerio Público Mercedes Karina Granados, incluyó desde el 14 de enero en las investigaciones e imputación a ambas empresas.

Tras los señalamiento de tres jueces diferentes, quienes determinaron que la FGJ sí debía incluirlas en la carpeta de investigación, el Ministerio Público determinó incluirlas, por lo que ahora son cinco empresas señaladas y ocho personas físicas.

En un video, el papá de Berenice Giles, dijo que hay grupos que buscan desvirtuar la lucha que emprendieron, y que en realidad buscan otros fines.