FGE y UACH lanzan campaña preventiva vs fraudes digitales; “ Detente, verifica y Protégete”

Luis Alfonso Rivera Campos rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) y el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado Francisco Sáenz Soto lanzaron la campaña de prevención contra delitos digitales “Detente, Verifica, Protégete”.

“Agradecidos desde la FGE bajo una visión de compromiso social como gobierno tenemos una obligación de colaboración que nos permita impactar en la procuración de justicia”, comentó Sáenz.

Este proyecto se trata de intervenir en la prevención del delito que ha ido evolucionando de manera digital y que obliga a planes de investigación adecuados por lo cual se da un nuevo mecanismo para prevenir de manera institucional.

El fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza comentó que en esta campaña se da por un fenómeno criminal que se da a través de redes sociales y de manera digital en donde se ha dado un crecimiento de estos delitos en la ciudad, se dio la creación de la unidad de delitos informáticos en donde se investigó el modus operandi de estos delitos identificados.

“Hace unos meses recibimos las denuncias de fraudes con un modus operandi en el caso de compra de vehículos y se llegaron a presentar hasta 12 querellas por día, en la actualidad va a la baja y se ha dado con una red”, comentó.

Expertos en comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras participarán en la investigación de los modus operandi, debido a los problemas actuales la digitalización es parte de la vida diaria y se da información privada por lo cual resulta ser una herramienta para los delincuentes.

Existen ocho tipos de delitos o fraudes digitales y son:

Fraude financiero

Markers place

Inversión y recuperación financiera

Paquetería y auxilio falsas

Préstamos de dinero

Fraude sentimental