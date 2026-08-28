Muere hombre tras fuerte accidente frente al Hospital Ángeles

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida luego de participar en un fuerte accidente registrado la mañana de este viernes en la glorieta ubicada frente al Hospital Ángeles, en el cruce de las avenidas Tomás Valles Vivar y Haciendas del Valle.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido cuando el conductor de una camioneta Volvo XC60 circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Tomás Valles Vivar, en sentido de norte a sur, y al llegar al cruce impactó por la parte posterior a un vehículo Nissan March que se encontraba próximo a realizar el alto correspondiente.

Tras el fuerte impacto, el Nissan Versa salió proyectado aproximadamente 200 metros, hasta terminar estrellándose contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual fue derribado debido a la fuerza del choque.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial y Policía Estatal, quienes acordonaron ampliamente la zona y realizaron labores para desviar el tráfico vehicular y evitar otro accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron que el hombre, quien viajaba en uno de los vehículos involucrados, ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó bajo resguardo mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar oficialmente cómo ocurrió el accidente, así como deslindar responsabilidades.