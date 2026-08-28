Entrega Coesvi material de construcción a 21 familias de Julimes para mejorar sus viviendas

Como parte del programa de Mejoramiento de Vivienda, la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) benefició a 21 familias del municipio de Julimes con la entrega de materiales de construcción.

Las personas atendidas recibieron cemento, lámina, polín, varilla, impermeabilizante, pegazulejo, piso cerámico y block de concreto.

Estos apoyos tienen como finalidad facilitar la construcción, ampliación, rehabilitación y mejora de los hogares, de acuerdo con las necesidades particulares de cada familia.

A través del programa de Mejoramiento de Vivienda, se ofrecen créditos de hasta 30 mil pesos, con facilidades de pago a 18 meses y un anticipo del 15 por ciento sobre el valor total, lo que permite adquirir materiales bajo condiciones accesibles.

El director de Atención y Programas Sociales, Ricardo Huerta Ayala, encabezó la entrega de los insumos, en representación del director general de la Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, acompañado por el alcalde de Julimes, José Moncayo Porras.

Durante el acto, Huerta destacó que este tipo de acciones acercan alternativas de financiamiento a las familias para realizar mejoras en sus hogares, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

Por su parte, el presidente municipal, reconoció el trabajo coordinado con el organismo público descentralizado y resaltó la importancia de acercar estos programas a las familias de Julimes.