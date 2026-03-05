Felicidades, ahora cuentan con escrituras de sus casas: Marco Bonilla a 74 familias

Colaboraron Gobierno Municipal e INFONAVIT para liberar el gravamen de sus propiedades para fortalecer sus patrimonios

El alcalde Marco Bonilla junto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), entregaron escrituras de cancelación de hipoteca a 74 familias que concluyeron el pago de su financiamiento para brindar certeza jurídica de sus casas.

Lo anterior permitirá formalizar la liberación del gravamen sobre su propiedad y fortalecer su patrimonio.

El Alcalde compartió que una casa son solo paredes, es el lugar donde las familias se sienten seguras, donde los hijos hacen la tarea, donde se celebran los cumpleaños, donde se planea el futuro de las familia.

“Yo sé que el tema de la vivienda no es un trámite más. Es algo que toca el corazón profundamente de una familia. Yo sé que este evento es bien importante para ustedes, estamos hablando de cerrar un ciclo que durante años cumplieron mes tras mes con mucho esfuerzo, pagaron su casa”, expresó Bonilla.

Para consolidar esta acción, el Gobierno Municipal actuó como enlace para contactar a personas del padrón de beneficiarios y facilitar la entrega de la documentación, reforzando la coordinación con la institución federal. De estas entregas, INFONAVIT continuará con la entrega al resto de familias restantes.

La actividad se desarrolló en el marco del programa Beneficio de Cancelación de Hipotecas a Trabajadores Cumplidos, que reconoce a quienes pagaron en su totalidad su crédito Infonavit. Las y los beneficiarios recibieron sus escrituras sin costo, con un ahorro aproximado de más de 4 mil pesos y sin trámites prolongados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar, junto a otras instancias, condiciones que otorguen seguridad jurídica a las familias.