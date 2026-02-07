FBI frenó investigación por muerte de Renee Good a manos del ICE, revela informe

Estados Unidos. Altos funcionarios de la administración Trump, incluido el director del FBI, Kash Patel, intervinieron para impedir que agentes federales llevaran a cabo una investigación de derechos civiles sobre el asesinato de Renee Good por parte de un agente de ICE en Mineápolis el mes pasado, por temor a que dicha investigación socavara la postura del presidente Trump sobre la muerte de Good, afirma un nuevo informe.

El día del tiroteo, el fiscal federal, Joseph Thompson, con sede en Minesota, supuestamente solicitó una orden para registrar el vehículo de Good en busca de pruebas, parte de un esfuerzo que, según dijo a sus colegas, involucraría a la Oficina de Aprehensión Criminal del estado e investigaría si el tiroteo estaba justificado o violaba los derechos de la madre asesinada.

Sin embargo, una vez que los agentes del FBI obtuvieron una orden para documentar salpicaduras de sangre y agujeros de bala en la camioneta de Good , recibieron órdenes de detenerse, informa The New York Times , citando fuentes anónimas.

En lugar de ello, según el periódico, el Departamento de Justicia alentó a los investigadores a buscar nuevas órdenes para una investigación criminal sobre si Good agredió al agente de ICE Jonathan Ross y a investigar a la pareja de Good.

Nunca se presentó una demanda por derechos civiles y la Oficina de Aprehensión Criminal dijo que funcionarios federales le impidieron acceder a los archivos del caso y a la evidencia de la escena.

The Independent se ha puesto en contacto con el FBI y el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.

Inmediatamente después del tiroteo, altos funcionarios de Trump presentaron una versión del tiroteo que no estaba respaldada por pruebas y que contradecía los videos ampliamente disponibles.

El presidente Trump afirmó originalmente que Good “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al oficial de ICE”, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se refirió a ella como una terrorista doméstica .

El manejo del caso por parte de la administración Trump ha provocado una serie de renuncias de funcionarios de Minesota.