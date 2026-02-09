FBI concluyó que Epstein no dirigía red de tráfico sexual para hombres poderosos

El Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) concluyó que Jeffrey Epstein no operaba una red de tráfico sexual de menores al servicio de personas influyentes, informó el domingo Associated Press tras revisar documentos internos del Departamento de Justicia de EE.UU.

La agencia señala que “mientras los investigadores recogían amplias pruebas de que Epstein abusó sexualmente de niñas menores de edad, encontraron escasa evidencia de que el financiero, que contaba con amplios contactos, llevaba una red de tráfico sexual que servía a hombres poderosos”.

En 2011 y en 2019, los investigadores entrevistaron a Virginia Giuffre, quien en demandas y entrevistas con medios había acusado a Epstein de organizar encuentros sexuales para ella con numerosos hombres, incluido el expríncipe Andrés del Reino Unido.

Los investigadores confirmaron que Giuffre había sido abusada sexualmente por Epstein, pero no lograron encontrar pruebas sobre otras partes de su historia. Otras dos víctimas del financiero que, según Giuffre, también fueron “prestadas” a hombres poderosos dijeron a los investigadores que no habían tenido tal experiencia, escribieron los fiscales en un memo de 2019.

De acuerdo con el documento, Giuffre reconoció haber escrito una memoria parcialmente ficticia de su tiempo con Epstein que contenía descripciones de cosas que no sucedieron. También se indica que la mujer “ha participado en un flujo continuo de entrevistas públicas sobre sus acusaciones, muchas de las cuales han incluido caracterizaciones sensacionalistas, si no demostrablemente inexactas, de sus experiencias”.

La pesquisa tampoco logró confirmar la existencia de la sonada “lista de clientes” del delincuente sexual. “Si bien la cobertura mediática del caso de Jeffrey Epstein hace referencia a una ‘lista de clientes’, los investigadores no localizaron dicha lista durante el curso de la investigación”, reza el comunicado de un agente especial de supervisión del FBI.

Asimismo, AP indicó que los investigadores incautaron numerosos videos y fotos de los dispositivos electrónicos y domicilios de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes.

Sin embargo, ninguno de los videos ni fotos mostraba a las víctimas siendo abusadas sexualmente, ninguno mostraba a hombres con mujeres desnudas, y ninguno contenía evidencia que implicara a alguien más que a Epstein y su expareja y cómplice Ghislaine Maxwell, escribió la entonces fiscal federal adjunta Maurene Comey en un correo electrónico dirigido a funcionarios del FBI el año pasado.