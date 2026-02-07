Fans de BTS protestan en Profeco contra “abusos” en venta de boletos

Seguidores del popular grupo de k-pop BTS se manifestaron este viernes en Ciudad de México para exigir claridad ante lo que consideran “abusos” de la empresa Ticketmaster en la venta de boletos, un proceso en el que aseguran “faltó transparencia”.

Ataviados la mayoría con banderas y cintas moradas, color asociado al grupo surcoreano, las decenas de manifestantes marcharon hasta la sede de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo a quien le pidieron que hiciera “justicia” por la falta de “claridad” en la venta de entradas.

“Venimos aquí para pedir justicia, venimos para poder exigir lo que viene siendo claridad hacia Profeco. (…) Realmente, perdimos lo que viene siendo la oportunidad de poder ver a los chicos aquí en México, que por fin BTS otra vez vuelva a venir a México”, explicó a EFE Andrés Zúñiga, de 18 años.

Información tomada por EFE/ AN