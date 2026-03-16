Familias disfrutan del arte local: concluye la Muestra Municipal de Teatro 2026

– _Cerca de 2 mil 500 personas disfrutaron diversas puestas en escena con entrada libre en el Teatro de la Ciudad_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de marzo del 2026.-*_ Concluyó la Decimocuarta Muestra Municipal de Teatro, iniciativa del Gobierno Municipal, a través de su Instituto de Cultura, donde aproximadamente 2 mil 500 chihuahuenses y compañías locales disfrutaron del talento local y el acceso gratuito a las artes escénicas.

Estas acciones forman parte de la visión del alcalde Marco Bonilla de fortalecer la oferta cultural del municipio y respaldar a las compañías locales, mediante programas que impulsen el talento chihuahuense y generen más oportunidades para que las y los creadores compartan su trabajo.

Durante esta edición, se presentaron las puestas en escena Le Payasión, Puntitos, Simón Tostado y los Cuentos del Desierto, Trotamundos, A.S.T.R.O.S. Bitácora espacial de una mente flotando en el espacio, Basaseachi: Espectáculo inmersivo de luz y formas y Se equivocó la paloma, funciones realizadas del 10 al 15 de marzo en el Teatro de la Ciudad.

Esto fortalece los proyectos culturales, el talento local y acerca el teatro a la ciudadanía mediante actividades accesibles para fomentar el gusto por las artes escénicas y la participación cultural.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal, donde próximamente se dará a conocer la cartelera de la Muestra Municipal de Danza.