Familia extranjera sufre intoxicación por fuga de gas en un Airbnb

Una familia originaria de Estados Unidos sufrió una intoxicación por una fuga de gas en el departamento que habían alquilado mediante la plataforma de Airbnb.

Los hechos ocurrieron en la calle Julián Carrillo, en cruce con la calle Tercera de la Zona Centro en donde 3 de 5 integrantes de la familia recibieron atención por parte de paramédicos de URGE.

La fuga de gas se habría originado en una secadora instalada en el departamento, la madre de 37 años fue encontrada inconsciente, sin embargo, lograron renimarla en el lugar, mientras un menor de 15 años y una menor de 7 años presentaban malestares.

Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para controlar la fuga de gas, agentes de la Policía Vial procedieron a cerrar el acceso entre las calles Tercera y Neri Santos.