Familia del periodista asesinado Alejandro Leyva deberá recibir una disculpa de la fiscalía de Oaxaca por omisiones

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo Oaxaca (DDHPO) pidió a la Fiscalía General del Estado (FGEO) que emitiera una disculpa pública tras la deficiencia del instituto ante el caso del homicidio del periodista Alejandro Leyva Aguilar, y que reconociera la violación de sus derechos humanos, de expresión, de acceso a la justicia y a la verdad.

Alejandro Leyva Aguilar había denunciado durante meses ser víctima de amenazas de muerte y hostigamientos por la labor que realizaba como periodista en Oaxaca; sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso de sus advertencias y no brindaron la protección adecuada.

A través de un comunicado publicado el viernes, la Defensoría destacó que, tras su investigación elaborada por este caso, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) se declaró incompetente por razón de fuero y trasladó el caso a la FGEO.

Dicho proceso habría complicado la implementación de las medidas de protección para el periodista, ya que, según el comunicado de la Defensoría, Leyva desconocía el número de carpeta y la unidad ministerial que tenía su caso.

En julio de 2025, el periodista ya había acudido a la DDHPO en busca de ayuda.

“El periodista manifestó entonces su preocupación de que estas agresiones pudieran escalar y poner en riesgo su vida; por lo que la DDHPO inició el expediente correspondiente y realizó de manera inmediata la gestión entre autoridades federales y estatales para conocer el avance de las investigaciones, así también, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de amenzas“, escribió la Defensoría en su comunicado de Facebook.

En ese sentido, la DDHPO emitió una recomendación en la que insta a la fiscalía a disculparse personalmente con los familiares y personas cercanas al caso en el que reconozcan las violaciones a derechos humanos acreditadas y la responsabilidad institucional correspondiente.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio de 2026, el director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista de “El Zumbido moscadarón” fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un local del municipio de La Esmeralda.

Finalmente, la Defensoría sugirió que las investigaciones abiertas por los homicidios o amenazas contra los periodistas sean investigadas bajo la hipótesis de que dicho crimen ocurrió debido a su labor.