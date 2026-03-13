Faltó 70% de horas-frío, anticipan problemas de plaga en cultivos de la entidad

El presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García manifestó que para este año, únicamente se han acumulado el 30 por ciento de las hora-frío que requieren los cultivos, principalmente para los productores de nuez.

Adelantó que ello representará un fuerte problema de plagas por lo que, en la región centro-sur, ya se están anticipando con los apoyos necesarios para combatir las plagas que se puedan presentar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Recordó que mañana sábado en punto de las 8:00 horas dará inicio el ciclo agrícola 2026 con la apertura de la presa La Boquilla, así como de la presa Las Vírgenes el próximo domingo, lo que alcanzará para cultivos de riego en 4 de cada 10 hectáreas.