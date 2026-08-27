Faltan anuncios de nuevas maquiladoras en Chihuahua; inversiones no pararán, señala INDEX

El presidente de INDEX, Rene Espinosa Terrazas dio a conocer que Chihuahua aun sigue en la espera de más anuncios de inversión en el sector de manufactura, principalmente en el área aeroespacial.

Tras la gira de trabajo en Londres en la Feria Internacional Aeroespacial realizada en el mes de julio, se espera la llegada de más empresas a Chihuahua aun faltan anuncios de inversión importantes.

“Siguen en comunicación, lo importante de la agenda es seguir retomando los temas y poder socializar los proyectos a finales o a inicio del otro año”, comentó.

En este sentido destacó que algunos proyectos tardarían hasta dos años en su creación, siguen los diálogos para atraer inversión.

Resaltó el apoyo de la mandataria estatal Maru Campos con el sector al impulsar el desarrollo de la industria y el ir hasta Londres en conjunto con el sector empresarial.