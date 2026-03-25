Fallece mujer en colonia Tarahumara, sobredosis posible causa

Una mujer de la etnia rarámuri de edad falleció a causa de una aparente sobredosis en las calles Jesús Rojas y Del Alamillo en la colonia Tarahumara.

La víctima de entre 25 y 30 años de edad fue encontrada inconsciente al interior de un domicilio en calidad de tapia por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja quienes le realizaron varios ciclos de RCP, sin lograr reanimarla.

Fue declarada sin vida por lo que agentes ministeriales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo trasladándolo al Servicio Médico Forense (Semefo).