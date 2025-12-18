F1: Verstappen confirma cambio de número para el 2026

El cuatro veces campeón mundial Max Verstappen ha confirmado un cambio significativo de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. El neerlandés no volverá a utilizar su tradicional número 33, sino que pilotará con el número 3 en su monoplaza de Red Bull.

Durante una entrevista concedida al medio Viaplay, Verstappen fue tajante al respecto: “No será el 33”, declaró con firmeza y descartó la posibilidad de regresar al número que lo acompañó desde sus inicios en la categoría.

Verstappen explicó con pragmatismo su decisión por no volver a un número que también lo distinguió durante varios años en la Fórmula 1: “Mi número favorito siempre ha sido el 3, aparte del 1. Ahora podemos cambiar. Será el 3. El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un solo 3 a dos 3. Siempre he dicho que representaba una doble felicidad, pero claro, ya he tenido suerte en la F1”.

Max Verstappen portó el número 1 durante cuatro temporadas consecutivas como campeón defensor, una marca de prestigio ligada directamente a su dominio en la última etapa de la categoría reina del automovilismo. Sin embargo, tras ceder el título de 2025 a Lando Norris por estrecho margen de dos puntos, el piloto de 28 años opta por iniciar una nueva etapa con un dorsal que siempre ha tenido un significado especial para él.

El cambio de número también tiene implicaciones reglamentarias. Luego de varios años utilizando el número 33, que lo identificó desde sus primeros pasos en la F1, la oportunidad de elegir un nuevo dorsal solo fue posible debido a que ya no ostenta el título de campeón y la salida de Daniel Ricciardo, último dueño de dicho número.

Red Bull tiene programado presentar su nuevo monoplaza para la temporada 2026 en enero, con una presentación conjunta que se llevará a cabo en Detroit, marcando el inicio de su asociación con Ford.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará oficialmente el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne, en un año que marcará el inicio de una nueva etapa con un cambio importante de reglamento.