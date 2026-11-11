Confirman ataque con explosivos lanzados desde drones contra elementos de BOI en Nabogame, Guadalupe y Calvo

Agentes que integran las Bases de Operación Interinstitucionales (BOI) fueron atacados con explosivos lanzados desde drones, en hechos ocurridos durante la tarde del lunes en la localidad de Nabogame, municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos siete artefactos explosivos fueron arrojados desde el aire contra los elementos que realizaban recorridos de vigilancia en la zona, sin embargo, no se reportaron lesionados.

Tras el ataque, las corporaciones solicitaron refuerzos para fortalecer la seguridad en el sector, mantener el despliegue operativo y realizar acciones de búsqueda para identificar y localizar a los responsables.

La agresión ocurrió en medio de un operativo interinstitucional desplegado desde el domingo en esta región serrana, luego de que habitantes reportaran presuntos enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales.

En las acciones participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales, quienes realizan recorridos preventivos y labores de reconocimiento territorial.