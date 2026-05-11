Extorsión golpea a empresas: COPARMEX

La extorsión continúa afectando gravemente a las empresas, las familias y la actividad económica del país. Los niveles se mantienen como los segundos más altos de los últimos 11 años, de acuerdo con los resultados más recientes del Monitor de Seguridad de COPARMEX.

Además, según el INEGI, el 97% de las extorsiones no se denuncian o no derivan en carpetas de investigación, por lo que las cifras oficiales representan apenas el 3% del fenómeno real.

Ante este panorama, COPARMEX anunció que dará seguimiento al cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión mediante sus 71 Centros Empresariales, vigilando adecuaciones legales, atención a víctimas y fortalecimiento institucional.

Durante la presentación del Monitor de Seguridad correspondiente al primer trimestre de 2026, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló que la extorsión “tiene de rodillas a miles de empresarios en el país” y advirtió que la inseguridad limita la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

Por su parte, Jorge Peñúñuri Pantoja informó que de enero a marzo de 2026 se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en México, con un promedio diario de 32.4 casos.

Indicó además que Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco fueron las entidades con mayor incremento anual en este delito, mientras que Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Querétaro alcanzaron máximos históricos en los últimos 11 años.