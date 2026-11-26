La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola señaló que se espera un incremento en ventas y afluencia de personas que beneficiará al comercio.

Diciembre es, sin duda, el mes más esperado por el sector comercial, ya que representa una de las temporadas de mayor actividad económica del año, por lo cual el comercio esta más que listo para recibir a los compradores.

“Conforme se acercan las fiestas decembrinas, esperamos un incremento importante en la afluencia de visitantes al Centro Histórico de Chihuahua, principalmente a partir del pago de aguinaldos, las compras navideñas y las celebraciones de fin de año”, comentó.

En este sentido la líder del comercio del barrio mágico, destacó que el sector comercial beneficiado será de ropa, calzado, juguetes, accesorios, regalos, restaurantes y otros establecimientos que se benefician directamente de esta temporada.

Para muchos comerciantes, diciembre representa una oportunidad para recuperar inversiones, mejorar sus ingresos, hacer frente a sus compromisos económicos y cerrar favorablemente el año. Es una temporada para la cual los negocios se preparan con meses de anticipación, abasteciendo sus inventarios, ofreciendo promociones y, en algunos casos, contratando personal adicional para atender la demanda.

“Esperamos que la afluencia vaya aumentando de manera gradual durante las primeras semanas de diciembre y que los días previos a Navidad sean los de mayor actividad comercial”, manifestó.

Cabe destacar que invitan a la ciudadanía a visitar el Centro Histórico, consumir local y apoyar a los comerciantes que durante todo el año trabajan, invierten y contribuyen al desarrollo económico de la ciudad.