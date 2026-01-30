Exportaciones mexicanas a Estados Unidos suben 5.6% a noviembre; importaciones se estancan

Las exportaciones de productos de México a Estados Unidos crecieron 5.6% de enero a noviembre de 2025, pero los flujos comerciales en sentido contrario se estancaron, al subir solo 0.1%, a tasas anuales, informó este jueves la Oficina del Censo.

Así, los envíos mexicanos a Estados Unidos ascendieron a un acumulado de 492,513 millones de dólares, mientras que los embarques estadounidenses totalizaron 309,799 millones de dólares.

México se afianzó como primer socio comercial en los 11 primeros meses del año pasado, con una participación de 15.6%, seguido de Canadá (12.9%), China (7.5%), Taiwán (4.4%) y Alemania (4.2 por ciento).

Las exportaciones desde México a su vecino del norte ganaron participación de mercado en ese periodo, ya que las importaciones globales estadounidenses se incrementaron 4.2% (un porcentaje menor), alcanzando 3.13 billones de dólares.

En contraste, las importaciones mexicanas desde Estados Unidosperdieron cuota de mercado, dado que las exportaciones estadounidenses al mundo aumentaron 5.7%, a 2 billones de dólares.

Aun así, México se mantuvo como primer exportador de mercancías a Estados Unidos y prácticamente empató a Canadá como el destino principal de las exportaciones estadounidenses.

Canadá obtuvo resultados negativos en ambas variables: en su comercio con Estados Unidos, sus exportaciones acumuladas cayeron 6.7%, a 351,186 millones de dólares, y sus importaciones se contrajeron 4.0%, a 310,035 millones.

Lo mismo ocurrió con China, pero con declives mucho más pronunciados: sus exportaciones descendieron a 287,275 millones de dólares (-28.4%) y sus importaciones bajaron a 97,921 millones de dólares (-25.2 por ciento).

Janneth Quiroz y Kevin Louis Castro, analistas de Monex, destacaron el crecimiento de las exportaciones mexicanas en 2025 a pesar de los diversos aranceles impuestos por Estados Unidos y de las constantes tensiones comerciales, que generaron un entorno de elevada incertidumbre.

En un reporte, ambos analistas expusieron que este desempeño se explica, en parte, porque pese a la retórica agresiva del presidente estadounidense, Donald Trump, la tarifa arancelaria efectiva promedio que pagó México entre enero y octubre de 2025 fue de 3.54%, considerablemente menor que la de China (32.0 por ciento).

“En este contexto, México aprovechó la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo y se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones”, dijeron.

Hacia adelante, consideraron que aunque persisten riesgos asociados a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México seguirá exhibiendo un “sólido dinamismo en sus exportaciones” y consolidará su posición como el principal socio comercial de Estados Unidos.

Las aduanas estadounidenses aplican actualmente tarifas de 35% a Canadá y 25% a México a los productos que no cumplen con el T-MEC por la supuesta no cooperación en materia de fentanilo y migración; de 25% a los vehículos ligeros a ambos países (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50% al acero, aluminio y cobre también a las dos naciones.

Considerando únicamente noviembre de 2025, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron 5.4%, a tasa anual, alcanzando 44,516 millones de dólares.

Al revés, las importaciones mexicanas desde el mercado estadounidense fueron de 26,617 millones de dólares, una reducción de 1.2 por ciento.

México y Canadá están por iniciar el proceso formal de la revisión del T-MEC, un proceso clave para sus relaciones comerciales con Estados Unidos que alargaría la vigencia de este Tratado al menos otros 16 años, de aprobarlo así los tres países, una determinación que está programada tomar el próximo 1 de julio.