Explotan tanques de gas al interior de menudería; una mujer resulta lesionada

Al mediodía de este sábado, sobre el Bulevar Santa Mónica y De los arados en la colonia Los Naranjos, se registró una explosión en un negocio de venta de menudo, mismo que dejó daños totales en el local.

Tras este siniestro, una mujer de 47 años resultó con lesiones de primer grado rostro y brazos, por lo que fue atendida por paramédicos de cruz roja.

Bomberos se encargaron de sofocar el siniestro en dos tanques de diez kilos; al parecer este se originó por una fuga y los tanques al interior del local, asimismo, los primeros respondientes fueron elementos de policía municipal y paramédicos municipales.