Explosión en vivienda deja dos personas lesionadas en Cuauhtémoc

Una explosión registrada la tarde de este viernes 30 de enero en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Valle Hermoso y Valle Aragón, en la colonia Vista Hermosa, dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas en estado grave. El hecho fue atendido por diversas instituciones, entre ellas la Policía Municipal, Bomberos de la base Cuauhtémoc y Protección Civil Municipal.



El reporte se recibió alrededor de las 17:30 horas, lo que movilizó a corporaciones de emergencia hasta el lugar, donde se confirmó la explosión en una casa habitación. En el sitio se localizó a una mujer de 45 años, propietaria del domicilio, así como a su hijo de 18 años, quienes resultaron con lesiones derivadas del estallido.



Paramédicos de URGE y de Cruz Roja, brindaron atención prehospitalaria a los afectados y determinaron su traslado al hospital.



De acuerdo con el reporte médico inicial, el joven fue ingresado en estado grave, mientras que la mujer se reportó estable.



Elementos del Departamento de Bomberos, lograron sofocar el incendio que se originó tras la explosión, mientras que personal de Protección Civil acudió para realizar la evaluación de riesgos en la zona. Asimismo, se contó con la presencia del representante de Gas Natural del Norte, quien informó que el inmueble no cuenta con servicio de gas natural, por lo que de manera preliminar se presume que la explosión pudo haber sido causada por gas LP.



Las autoridades informaron que los daños en el domicilio fueron totales, por lo que se continuará con las investigaciones correspondientes para determinar con precisión el origen del incidente.