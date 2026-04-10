Exigen ganaderos justicia y refuerzo de seguridad tras asesinato de gerente de UGRCH

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) liderada por Álvaro Bustillos Fuentes lanza un contundente mensaje a la autoridad a dar paz y seguridad esto tras el asesinato de Gerardo Lopez Palacios registrado en días pasados.

A través de un comunicado los ganaderos alzan la voz para pedir justicia en el tema asi como exigir un refuerzo de seguridad por homicidios.

A continuación el mensaje:

“La Unión Ganadera Regional de Chihuahua manifiesta su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de nuestro estimado compañero ganadero, amigo y padre de familia, Gerardo López Palacios.

Su partida representa una irreparable pérdida para el sector pecuario de nuestro estado.

A lo largo de su trayectoria, se distinguió por su integridad, conocimiento y firme compromiso con el desarrollo de la ganadería, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de esta actividad estratégica para Chihuahua.

Gerardo fue un referente en el impulso al mejoramiento genético del ganado, particularmente en la raza Angus, promoviendo prácticas orientadas a elevar los estándares de productividad, calidad y competitividad. Asimismo, su participación fue relevante en la consolidación de procesos de profesionalización, la incorporación de innovaciones tecnológicas, y el fortalecimiento de esquemas de sanidad, trazabilidad y ordenamiento productivo en la región.

Nuestro organismo condena de manera categórica cualquier manifestación de violencia.

Reiteramos el llamado a la preservación del Estado de Derecho, así como a la construcción de condiciones de seguridad y paz que permitan el adecuado desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias del campo.

Expresamos nuestra más sentida solidaridad con su familia, amistades y colegas, a quienes acompañamos en este difícil momento.”