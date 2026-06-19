Exhorta SSPE a reforzar medidas de seguridad vial para prevenir atropellos y accidentes de tránsito

Con motivo de los festejos que se llevan a cabo durante los partidos del mundial de futbol, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) hace un llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura de la prevención y el respeto a las normas de tránsito, con el objetivo de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de peatones y conductores.

La seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere la participación de todos los usuarios de la vía pública. El respeto a los límites de velocidad, la atención permanente al entorno y el cumplimiento de las disposiciones de tránsito son factores fundamentales para reducir la incidencia de accidentes.

El incidente ocurrido el día de ayer sobre la avenida Universidad y División del Norte, es una muestra de la necesidad de generar una responsabilidad para evitar se presenten estas acciones. De acuerdo con el reporte preliminar, tras el impacto contra los peatones, el conductor abandonó el lugar e intentó darse a la fuga por avenida División del Norte perdiendo el control de la unidad e impactándose contra un semáforo en el cruce de bulevar Ortiz Mena y avenida Glandorf.

Al conductor le fue practicado el examen de alcoholemia, mismo que resultó positivo en primer grado, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Las Personas lesionadas recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Central.

El exhorto es a la comunidad en general a que lleven a cabo este tipo de festejos sin el consumo de alcohol, con responsabilidad y con el respeto hacia terceras personas, ya que en los videos difundidos en redes sociales se aprecia como la unidad es tomada por los ciudadanos para realizar maniobras peligrosas.

La SSPE, a través de sus áreas operativas y preventivas, mantiene acciones permanentes de vigilancia, orientadas a generar entornos más seguros para las familias chihuahuenses, entre las que se encuentran:

Utilizar siempre cruces peatonales, puentes o zonas habilitadas para el cruce seguro.

Respetar los semáforos y señales de tránsito.

Evitar cruzar entre vehículos estacionados o en puntos con poca visibilidad.

Mantener la atención al entorno y evitar distracciones como el uso del teléfono celular al cruzar calles o avenidas.

Durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, procurar utilizar ropa clara o elementos reflejantes.

Mientras que las recomendaciones para conductores:

Respetar los límites de velocidad establecidos, especialmente en zonas escolares, comerciales y de alta afluencia peatonal.

Evitar conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos que afecten la capacidad de reacción.

No utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos que generen distracciones mientras se conduce.

Mantener una distancia segura entre vehículos y anticipar posibles cruces peatonales.

Reducir la velocidad al aproximarse a intersecciones, pasos peatonales y áreas de concentración de personas.

Ceder el paso a peatones en los cruces establecidos y permanecer atentos a usuarios vulnerables de la vía, como niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera que la prevención es la herramienta más eficaz para salvar vidas. La construcción de una movilidad segura requiere el compromiso de autoridades y ciudadanía para fomentar una cultura de respeto, responsabilidad y cuidado mutuo en las vialidades de Chihuahua.