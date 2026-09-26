SSPE llama a extremar precauciones ante lluvias en Chihuahua

Ante los pronósticos que advierten la presencia de lluvias en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), exhortó a la ciudadanía a mantener la precaución al momento de conducir, ya que la presencia de humedad en la cinta asfáltica incrementa significativamente el riesgo de accidentes viales.

“Le pedimos a la ciudadanía que tenga todas las debidas precauciones, en el caso de lluvias, etivar circular por áreas como es el Sacramento o el R. Almada, e incluso la parte central del Teófilo Borunda, o en el Juventud ahí por altura de Distrito 1, esos son los puntos críticos donde se presenta mayor incidencia, para que estemos muy pendientes y conduzcan con precaución.” Señaló César Komaba, Subsecretario de Movilidad.

Asimismo, a través de Movilidad se emitieron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes:

• Respetar e incluso los límites de velocidad y aumentar la distancia de frenado entre vehículos para evitar derrapes.

•⁠ ⁠Enciende las luces delanteras y los intermitentes para mejorar la visibilidad en el caso de acumulación de agua.

•⁠ ⁠Evitar cruzar corrientes crecidas, arroyos o pasos a desnivel inundados, ya que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos con facilidad.

•⁠ ⁠Utilizar siempre el cinturón de seguridad y mantén ambas manos en el volante prestando total atención al camino.

•⁠ ⁠Planificar tus traslados con mayor anticipación y atiende en todo momento las indicaciones de los elementos viales desplegados en las zonas de mayor riesgo.

Cabe señalar que, según un reporte de incidencias de la Subsecretaría de Movilidad, el pasado mes de agosto registró un total de 933 accidentes viales, por lo que, la Policía Vial mantiene la presencia constante, vigilancia y atención en calles para promover la prevención y reducir la incidencia.

La SSPE, encabezada por Gilberto Loya, reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, ante cualquier emergencia, la línea de emergencia 9-1-1 se encuentra disponible 24/7.