El piloto mexicano finalizó en la decimocuarta posición después de revivir un momento mágico en el Gran Premio de Bakú.

Sergio Michel Pérez Mendoza reapareció en el castillo donde es alabado como el rey del automovilismo internacional. Azerbaiyán esperó la llegada del mexicano después de un año de estar fuera de la Fórmula Uno por causas de salida en la escudería austriaca Red Bull Racing.

Al poner dos pies en territorio propio, Checo Pérez miró al frente y remontó momentos de gloria en el trazado de Bakú, pista urbana que dos veces se tiñó de verde, blanco y rojo para consagrar al primero de todos ganó en dos carreras distintas.

Antes de firmar contrato con el equipo Cadillac F1, el nativo de Guadalajara, Jalisco, México, Sergio Pérez Mendoza, recorrió miles de kilómetros al defender el Nomex de Red Bull Racing durante cuatro años consecutivos y en ese lapso dominó Bakú en las temporadas: 2021 y 2023.

El hombre de la corona comenzó su reinado y en su retorno la clave era destilar un fin de semana sólido que lo colocara en un sitio cercano a media tabla y sus honorables súbditos se rindieran ante su conducción bajo los colores de Cadillac Fórmula One Team este sábado 26 de septiembre.

Ni su salida en P20 impidió que el grito de: “Checo, Checo” estallara en las gradas del circuito, mucho menos sobre la curva del castillo que detectó presencia mexicana y amor absoluto por el Ministro de Defensa, Sergio Pérez Mendoza, en su cierre final P14 tras sanción al brasileño, Gabriel Bortoleto.

“Si algo sale mal, habría terminado en el muro”

El piloto mexicano evitó choque en Azerbaiyán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al término de la competencia, Pérez destacó un fin de semana sólido en el Gran Premio de Azerbaiyán, sin embargo recalcó que un mal movimiento de su parte ocasionaría un desastre en Bakú, pero sus años de experiencia beneficiaron para dar cátedra delante de sus miles de seguidores.

“Ha sido uno de mis fines de semana más sólidos aquí en Bakú en términos de rendimiento. Estoy satisfecho con la manera en la que manejé. Estuvimos peleando con autos que eran uno o dos segundos más rápidos que nosotros, gracias al modo de adelantamiento y conseguimos mantenernos con ellos durante el primer stint”, destacó Checo Pérez.

“Por cómo sentía que estaba manejando, si algo hubiera salido mal en cualquier curva, habría terminado contra el muro”, reconoció Sergio Pérez al sentirse orgulloso de la carrera hecha este día en Azerbaiyán pese a no sumar puntos en la decimoquinta ronda de la campaña 2026 de la Fórmula Uno.

“Cuando haces una carrera como esta te sientes realmente orgulloso. En ese sentido, fue un fin de semana positivo, un buen paso adelante”, remarcó Checo exteriorizando la “falta de ritmo y velocidad en recta”.

“Tenemos demasiado drag en las rectas y por eso terminamos quedándonos atrás. Necesitamos encontrar entre medio segundo y un segundo para poder mantenernos con ellos. En las rectas soy un poco como presa fácil”, dijo.

“Seguimos siendo optimistas de cara a los próximos fines de semana. Ojalá podamos seguir siendo más fuertes. No tenemos ninguna actualización importante por llegar, así que supongo que será un final de temporada difícil, pero seguiremos trabajando”, puntualizó Sergio Checo Pérez.

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Bakú exige precisión a centímetros de los muros de contención

George Russell ganó el GP de Azerbaiyán de la temporada 2026. REUTERS/Jakub Porzycki

El Circuito Callejero de Bakú, en Azerbaiyán, combina rectas de alta velocidad con curvas lentas, frenadas de exigencia y sectores angostos. La proximidad de las barreras reduce el margen para corregir cuando el monoplaza pierde adherencia o entra con una trayectoria distinta a la planeada.

Nadie como Checo Pérez conoce mejor esa clase de escenarios donde pone a prueba el rendimiento y modo de conducir de los pilotos de la Fórmula Uno. Su estilo de manejo suele destacar en trazados urbanos, donde la lectura de la pista, el control al frenar y la capacidad de reacción a un movimiento del auto, pesan tanto como la velocidad de una vuelta.

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La maniobra fina de Sergio Pérez eludió que Cadillac terminara con uno de sus dos competidores contra la barrera. El mexicano supo controlar el monoplaza antes de que el incidente escalara y su bólido dejara de estar en marcha, una acción que toma fuerza por las condiciones del trazado azerbaiyano

“Desde el punto de vista operativo, estoy presionando para que saquemos el máximo de cada fin de semana y creo que estamos avanzando en esa dirección, mejorando cada vez, pero simplemente tenemos que seguir empujando mucho más como equipo y las cosas llegarán”, afirmó el mexicano,

¿Cuándo volverá a competir Sergio Pérez en la Fórmula 1 tras el GP de Azerabaiyán?

Sergio Pérez corriendo en el Circuito de Bakú con la escudería Cadillac. REUTERS/Jakub Porzycki

No tardará mucho para volver a ver a Sergio Checo Pérez sobre el asfalto. Será para el domingo 4 de octubre cuando el tapatío saldrá a buscar esos dichosos puntos que siguen fuera de su alcance y los intentará conseguir en el Gran Premio de Baréin.

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En primera instancia, se creyó que la competencia en el Circuito Internacional de Sepang quedaría fuera del calendario por razones de inseguridad por el conflicto en Oriente Medio a inicios del 2026, la misma se reprogramó para el fin de semana del 2 al 4 de octubre.

A lo largo de su trayectoria en Fórmula Uno, el jalisciense, Sergio “Checo” Pérez, disputó el Gran Premio de Baréin en 13 ocasiones, entre 2012 y 2024. Sus resultados fueron los siguientes:

2011: la carrera fue cancelada; no participó.

la carrera fue cancelada; no participó. 2012: 11.º lugar con Sauber .

11.º lugar con . 2013: 6.º posición con McLaren .

6.º posición con . 2014: 3.º puesto con Force India .

3.º puesto con . 2015: 8.º casilla con Force India .

8.º casilla con . 2016: 9.º plaza con Force India .

9.º plaza con . 2017: 7.º ocupación con Force India .

7.º ocupación con . 2018: 12.º sitio con Force India .

12.º sitio con . 2019: 10.º escalón con Racing Point .

10.º escalón con . 2020: 5.º nivel con Racing Point .

5.º nivel con . 2020: 1.º lugar en el Gran Premio de Sakhir , también disputado en Baréin con Racing Point .

, también disputado en con . 2021: 5.º posición con Red Bull Racing .

5.º posición con . 2022: 4.º puesto con Red Bull Racing .

4.º puesto con . 2023: 2.º escalón con Red Bull Racing .

2.º escalón con . 2024: 2.º cupo con Red Bull Racing.

Checo Pérez durante la competencia en Azerbaiyán. REUTERS/Jakub Porzycki

La única victoria de Sergio Pérez en un circuito de Baréin llegó en el Gran Premio de Sakhir de 2020, una carrera distinta celebrada en el mismo país derivado de la burbuja creada por la F1 debido a la situación pandémica del Covid-19.

“Bakú, mágico como siempre”, escribió Sergio Michel Pérez Mendoza tras volver a competir en Azerbaiyán, por primera vez con Cadillac Fórmula One Team.