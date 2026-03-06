Exesposo de Britney Spears pide frenar especulaciones tras su arresto en California

El pasado 5 de marzo, a través de su cuenta de Instagram, Jason Alexander, quien estuvo casado con Britney Spears por 55 horas en enero del 2004, salió a su defensa: insistió a sus fans “calmarse” antes de especular sobre la detención de la cantante por manejar en supuesto estado de ebriedad en California.

Primer ex esposo de Britney Spears sale en su defensa

Jason Alexander, amigo de la infancia con quien Britney Spears se casó en Las Vegas mientras estaba bajo los efectos del alcohol, advirtió que la especulación sobre el arresto de Spears por DUI podría “salirse de control”.

“Si los reportes son correctos y marcó 0.06 en la prueba de alcoholemia, eso está por debajo del límite legal en la mayoría de los estados. Y si las únicas sustancias en su sistema eran medicamentos recetados legalmente, eso cambia completamente la narrativa”, escribió Jason Alexander, de 44 años.

“Por mucho, lo que se está discutiendo ahora podría llegar a considerarse cargos menores por delitos menores — cosas como conducción temeraria o simple posesión si se encontró alguna sustancia en el coche”.

“Los rumores se propagan más rápido que los hechos, y de repente alguien está siendo juzgado antes de que la verdad siquiera esté clara”, continuó. “Britney Spears merece lo mismo que cualquier otra persona: hechos, justicia y el debido proceso, no titulares construidos a partir de la especulación”.

La razón por la que Britney Spears fue detenida

Us Weekly confirmó que la cantante de Oops I did it again fue arrestada por manejar bajo los efectos del alcohol cerca de su casa en Ventura County, California.

Según Us, el BMW negro de Britney Spears presuntamente iba “cambiando de carril constantemente” y “a exceso de velocidad”, de acuerdo con el operador que hizo el reporte. El operador también señaló que el coche fue visto “frenando bruscamente, zigzagueando y circulando sin una luz trasera”.

Tras una visita reportada al hospital para medir su nivel de alcohol en sangre, Britney Spears fue registrada por las autoridades el jueves 5 de marzo a las 3:02 a.m. y liberada a las 6:07 a.m.

Los resultados de las pruebas químicas aún están pendientes. El incidente sigue bajo investigación. Spears deberá comparecer ante el tribunal el lunes 4 de mayo, según registros en línea.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”, dijo el representante de Spears a Us el jueves. “Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y esperamos que este pueda ser el primer paso hacia un cambio que desde hace tiempo necesita ocurrir en su vida. Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario —y que ya hacía falta— para encaminarla hacia el bienestar y el éxito”.