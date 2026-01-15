Excesivas declaraciones de Alex Domínguez vs el PAN, desde 2017 no renové militancia en el PRI: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda calificó como excesiva la expresión que realizó el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez respecto a que, el resultado de que el PAN no vaya en alianza con el tricolor para el 2027 acabaría en consecuencias legales para el blanquiazul.

De la Peña expresó que tales declaraciones podrían haberse hecho fuera de contexto, sin embargo, mencionó que a quien le corresponde hacer alguna aclaración es al dirigente estatal.

Asimismo, el secretario reiteró que desde 2017 decidió no renovar su militancia en el Partido Revolucionario Institucional por lo que las declaraciones de Alejandro Domínguez no tienen nada nuevo, en el sentido de que el dirigente estatal cuestionó algunas encuestas en las que Santiago De la Peña aparece como posible candidato por el PRI a la alcaldía de Chihuahua.

“No por un proyecto político, no por un empleo en el Gobierno, simplemente como una desición basada en la lógica de un ciudadano libre. Eso no quiere decir que no pueda o no quiera participar en el servicio público o en política, no hay nada nuevo en esa declaración”.

Agregó que en el caso de las expresiones de Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, quien le da la bienvenida como posible militante, se siente muy gratificado y agradecido, recordando que ha estado al pendiente de las decisiones del PAN a nivel nacional, como la de abrir la selección de candidatos a perfiles ciudadanos.