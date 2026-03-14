EU recomienda a la selección de Irán no acudir al Mundial ‘por su propia seguridad’

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la selección de futbol de Irán es “bienvenida” al Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El pasado martes, tras una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandatario estadounidense garantizó la presencia de la selección iraní en el Mundial 2026, que comenzará dentro de tres meses.

Sin embargo, el pasado miércoles, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, aseguró que la selección persa de fútbol no participará en la justa mundialista, en la que jugaría sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos.

Información tomada de AN