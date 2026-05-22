EU investiga a AMLO con la misma narrativa que a Maduro, afirma coordinador de los diputados federales del PT

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó este jueves que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es investigado por el gobierno de Estados Unidos y reafirmó la alianza de su institución política con Morena, en el marco de las acusaciones formales contra funcionarios de Sinaloa.

Entrevistado durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador aseguró que Estados Unidos investiga a políticos mexicanos, pero insistió en que se deben presentar pruebas.

“Yo sostengo que cuando llegó Andrés Manuel López Obrador no tenía claro el diagnóstico; primero no tenía policías”, sostuvo.

Luego, un periodista afirmó que López Obrador está siendo investigado en Estados Unidos, a lo que Reginaldo Sandoval respondió: “Sí, porque están en la misma narrativa de Maduro A ver, ¿dónde está el Cártel de Los Soles? Por eso, van por el petróleo, ¿qué quieren, desbaratar a la nación?, ¿quieren echarnos a andar a una revolución civil?, ¿quieren venir por Andrés?, ¿qué es lo que está pasando?, ¿quién se presta a todo eso? No se vale eso”.

El diputado federal reiteró que el senador morenista, Enrique Inzunza, debe presentarse públicamente en el Senado para explicar la acusación que enfrenta en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Yo lo que creo es que debe cuidar que no perjudique y dañe el proyecto de la 4T, porque si no nos va a afectar en la autoridad moral que tenemos frente al pueblo de México, porque no somos iguales, nosotros no aceptamos delincuentes ni sinvergüenzas en el tema de la 4T, eso debe ser clarito”, sostuvo.