EU emite alerta de seguridad a sus ciudadanos en Cuba por inestabilidad eléctrica

Ciudad de México. La embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió este martes una alerta de Seguridad a sus ciudadanos para que tomen precauciones debido a que la red eléctrica es cada vez más inestable y los cortes de energía prolongados, a través de una publicación en su cuenta de X.

La red eléctrica nacional cubana es cada vez más inestable y los cortes de energía prolongados, programados y no programados, son cotidianos en todo el país, incluida La Habana, los cuales afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones.

“También hay escasez de combustible, lo que afecta el transporte y provoca largas colas en las gasolineras. Si bien algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de energía, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la escasez de combustible”, informó.

“Tome precauciones ahorrando combustible, agua, alimentos y carga de teléfono móvil, y prepárese para interrupciones significativas. Se informa a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Cuba o que planean viajar a Cuba que se han producido incidentes en los que se les ha negado la entrada a sus destinos, así como un aumento en las protestas patrocinadas por el gobierno contra Estados Unidos”, señaló la embajada.

Entre las medidas a tomar sugirió: revisar las actualizaciones diarias publicadas por UNE (Unión Eléctrica) y seguir sus redes sociales; estar al tanto de los medios locales para mantenerse al día; ponerse en contacto con familiares y amigos; prepararse para cortes de energía prolongados manteniendo cargados los teléfonos móviles y los bancos de baterías portátiles; tener linternas y baterías de repuesto en un lugar de fácil acceso; abastecerse de alimentos no perecederos y agua; preparase para métodos alternativos de satisfacer sus necesidades médicas (dispositivos médicos que requieren energía, medicamentos que requieren refrigeración, etc.