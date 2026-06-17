¿Quién es Alix Earle, el supuesto interés amoroso de Lando Norris que acaparó miradas en el Gran Premio de Mónaco?

Alix Earle, una de las reinas de los ‘GRWM’ en TikTok, robó cámara en el Gran Premio de Mónaco tras ser vista junto a Lando Norris, lo que despertó rumores de romance entre la influencer y el piloto de McLaren.

Alix Earle llegó al Gran Premio de Mónaco como una de las influencers invitadas al fin de semana más exclusivo de la Fórmula 1. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una de las figuras que robó cámara fuera de la pista después de que diversos reportes dieran cuenta de sus encuentros con el piloto de McLaren, Lando Norris, que desataron especulaciones sobre una posible romance.

¿Quién es Alix Earle y cómo se convirtió en estrella de TikTok?

Alix Earle nació el 16 de diciembre de 2000 en Nueva Jersey. Es hija del empresario Thomas “TJ” Earle, propietario de una compañía constructora, y de Alisa Maniaci.

Alix Earle fue vista en Mónaco con Lando Norris y despertó rumores de romance (ALEKANDRA LONDON)

Cursó estudios de Mercadotecnia en la Universidad de Miami, donde comenzó a construir una presencia en redes sociales que posteriormente la convertiría en una de las influencers más seguidas de Estados Unidos; tiene más de 14 millones de seguidores entre sus perfiles de Instagram y Tiktok.

Su crecimiento en TikTok se aceleró en 2022 gracias a sus videos “Get Ready With Me”, en los que comparte aspectos de su vida diaria, rutinas de belleza y experiencias personales.

Alix Earle fue vista en Mónaco con Lando Norris y despertó rumores de romance (Alexander Tamargo)

Parte de su popularidad provino de hablar abiertamente sobre problemas de acné quístico, tratamientos dermatológicos y situaciones personales que normalmente no eran parte del contenido aspiracional de este tipo de influencers en redes sociales.

Esa combinación le permitió generar una cuantiosa comunidad y convertirse en una figura habitual en campañas de moda, belleza y estilo de vida. Medios como Elle, Cosmopolitan y Forbes la identifican como una de las creadoras de contenido con mayor influencia comercial entre la Gen Z.

Video: Alix Earle: GRWM in LA

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Alix Earle y Lando Norris juntos en Mónaco desatan rumores de romance

Los ojos del automovilismo y de las celebridades cayeron sobre Alix Earle durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, ya que la influencer asistió a diversos eventos organizados por marcas y fue vista en actividades paralelas a la carrera junto a otras celebridades.

Sin embargo, el punto álgido fue cuando surgieron reportes de que Alix y Lando Norris fueron vistos juntos en La Guérite, uno de los restaurantes más conocidos de Cannes.

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De acuerdo con medios estadounidenses, estuvieron varias horas en una reunión con amigos después de que concluyó el Gran Premio, donde triunfó el italiano Kimi Antonelli y Lando tuvo que abandonar por una falla en su coche.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la pareja conviviendo con el resto del grupo y, aunque ninguna de las imágenes dejó ver que se pusieran románticos, la cercanía entre ambos fue suficiente para alimentar las especulaciones sobre un posible interés romántico.

Video: Alix Earle en Mónaco

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¿Señales de que entre Alix Earle y Lando Norris hay algo más que amistad?

Cosmopolitan dio a conocer que los rumores cobraron todavía más fuerza porque Alix había revelado años atrás que intercambió mensajes privados con un piloto de Fórmula 1 sin revelar su identidad, lo que hizo pensar que ese piloto podría haber sido Lando.

Lando Norris (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Otro elemento que llamó la atención fue que la modelo portuguesa Margarida Corceiro, vinculada sentimentalmente con el piloto de McLaren durante los últimos años, aparentemente dejó de seguir a Alix Earle en redes sociales después de que circularan las fotografías que dieron origen a los rumores.

El historial amoroso de Lando Norris y Alix Earle

La vida sentimental de Lando Norris ha sido objeto de atención desde que se convirtió en una de las principales figuras de la Fórmula 1, aunque el piloto británico suele evitar hablar de asuntos personales.

Su relación pública más conocida fue con la modelo portuguesa Luisinha Oliveira, con quien comenzó a salir en 2021 y se dejó ver en varias de las carreras de la temporada. Sin embargo, su ruptura fue anunciada por el propio Lando en septiembre de 2022 mediante un mensaje en redes sociales, donde explicó que la decisión había sido amistosa.

Lando con Luisinha Oliveira (Lars Baron)

Posteriormente surgieron rumores sobre una relación con otra actriz y modelo portuguesa, Margarida Corceiro. Las primeras versiones circularon en 2023 cuando fueron vistos juntos en Montecarlo. Durante los años siguientes protagonizaron una relación intermitente que nunca fue oficializada, aunque Corceiro fue vista con frecuencia en carreras de la Fórmula 1.

Las imágenes de ambos celebrando el campeonato mundial conquistado por Lando Norris al final de la temporada 2025 fueron interpretadas como la confirmación de su relación.

Lando con Margarida Corceiro (Paul Vaicle)

Sin embargo, durante los primeros meses de 2026 comenzaron a circular reportes sobre una posible separación. Poco después aparecieron versiones que relacionaban al piloto con la actriz británica Wallis Day y, ahora, está la situación con Alix Earle.

Por su parte, Alix ha tenido al menos dos noviazgos de alto perfil. En 2022 tuvo una relación con el beisbolista Tyler Wade.

Más tarde, entre 2023 y 2025, anduvo con Braxton Berrios, jugador de la NFL y exnovio de Sophia Culpo.