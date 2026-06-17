Consolida Marco Bonilla alianza con empresarios y lideres sociales de Cuauhtémoc

Para fortalecer los lazos de colaboración para el mejor desarrollo de ambas ciudades, Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, sostuvo una reunión con Grupo Tobi, integrado por empresarios y lideres sociales del municipio de Cuauhtémoc, a quienes les compartió el trabajo que se realiza en la ciudad de Chihuahua y con quienes intercambio comentarios relacionados con los retos que se enfrentan actualmente en el estado.

Como parte de esta plática, abordaron la importancia que le brindan ambas ciudades al estado de Chihuahua. Fortalecer alianzas permite que el estado avance, porque se puede replicar lo mejor de cada una.

Bonilla, les compartió cómo en la ciudad de Chihuahua se ha avanzado en materia de seguridad, transparencia, deporte, desarrollo de empresas y más acciones, las cuales aplaudieron y, señalaron, les gustaría se replicaran en lo estatal.