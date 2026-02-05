Estudiante de la UACH explora la diversidad ambiental en Chile

Una experiencia de movilidad académica que fortalece su formación profesional.

Como parte del programa de movilidad académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Freya Fátima Romero Nora, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Ecología de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE-UACH), realizó viaje estudiantil en la Universidad San Sebastián, en Santiago de Chile.

Durante su estancia, cursó las asignaturas de Legislación Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental, Energías Renovables, Ética, así como Contabilidad y Administración, lo que le permitió fortalecer su formación académica desde una perspectiva internacional, con énfasis en la aplicación práctica del conocimiento.

Entre las actividades más relevantes destacó la visita al Parque Fotovoltaico “El Manzano”, ubicado en la comuna de Tiltil, donde, como parte de la materia de Energías Renovables, participó en un proyecto enfocado en el análisis y propuesta de soluciones ante la desconfianza de la comunidad local respecto al funcionamiento de la planta. Esta experiencia le permitió comprender la importancia del componente social en el desarrollo de proyectos ambientales.

Asimismo, como parte de la asignatura de Legislación Ambiental, realizó un recorrido por el Parque Jardín Botánico Quilapilún, en la comuna de Colina, donde conoció diversas especies nativas de la región y del país, lo que reforzó su interés por la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas.

Además de las actividades académicas, su estancia le permitió a la estudiante conocer distintas regiones de Chile. Visitó la isla de Chiloé, reconocida por sus palafitos, su patrimonio cultural y sus iglesias de madera; así como el norte del país, donde recorrió el Parque Nacional Llanos de Challe y los campos floridos del desierto de Atacama, un fenómeno natural que ocurre bajo condiciones climáticas específicas. La experiencia también incluyó la visita a ciudades emblemáticas como Valparaíso y Viña del Mar, lo que contribuyó a enriquecer su formación cultural y social.

La movilidad académica representó para Freya Romero una oportunidad integral de aprendizaje, que fortaleció su formación profesional y aportó significativamente a su desarrollo personal, al tiempo que reafirmó su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.