Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre en la colonia Centro, luego de que durante una inspección le localizaran una sustancia con características similares a la metanfetamina.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Libertad y 21, donde agentes del Equipo de Eventos Especiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron a un hombre que se encontraba en actitud agresiva y molestando a las personas que estaban al interior de un bar ubicado en la zona, motivo por el cual procedieron a su detención por causar molestias.

Posteriormente, se le localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía pastillas de color rosa, con características similares a la droga conocida como metanfetamina, por lo que el hombre, identificado como Matthew L. N., de nacionalidad estadounidense, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.