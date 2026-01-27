Estrenan Labor de Terrazas y Campestre del Bosque alumbrado LED: Finaliza Modernización en el sector

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, finalizó la modernización del alumbrado con instalación de lámparas LED en los sectores Labor de Terrazas y Campestre del Bosque, beneficiando a 571 habitantes de esos sectores, los cuales ahora gozan de espacios mejor iluminados con luz blanca que ilumina más.

La inversión fue superior a los 321 mil pesos, se sustituyeron 52 luminarias antiguas de vapor de sodio por lámparas modernas de tecnología LED, las cuales cuentan con 10 años de garantía, asegurando la buena iluminación de este sector.

Con esta acción, Chihuahua Capital suma más de 730 colonias iluminadas con esta tecnología, lo que representa un avance significativo en el objetivo de mejorar la seguridad de las y los chihuahuenses, uno de los ejes principales de la administración municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla.

Es de recordar que el Gobierno Municipal se encuentra realizado acciones de renovación de luminarias en la zona sur de la Capital, por lo que se estarán visualizando constantemente grúas de la dirección de Mantenimiento Urbano, encontrándose actualmente realizando acciones de modernización en la colonia Aeropuerto.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma el compromiso con las y los capitalinos de forjar entornos seguros, con alumbrado público de calidad, que brinda luz blanca y mayor amplitud de luminosidad.

El Gobierno Municipal pone a disposición el número del Centro de Respuesta Ciudadano 072 que atiende de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche y en la aplicación Marca el Cambio, activa las 24 horas los siete días de la semana.