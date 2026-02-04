Esterilizar mejora la calidad de vida de perros y gatos; ofrece Municipio dicho servicio

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a la ciudadanía a hacer uso del servicio de esterilización para perros y gatos, acción efectiva y humana para evitar la sobrepoblación, el abandono y el maltrato animal.

Cada esterilización previene camadas no planeadas, reduce enfermedades, mejora la calidad de las mascotas y evita que más animales terminen en situación de calle, donde enfrentan hambre, accidentes, enfermedades y maltrato.

Además, es importante recordar que en Chihuahua el abandono de animales es una falta grave con sanciones que pueden ir de 150 a 10,000 UMAs y/o arresto de hasta 36 horas. Cuando se trata de camadas abandonadas, la sanción se aplica por cada cachorro, al tratarse de vidas individuales.

Dicho servicio se ofrece en el Centro Fijo de Esterilización de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, con un costo de recuperación de 200 pesos, ubicado en Periférico de la Juventud número 7120, Fraccionamiento Cumbres I. Asimismo, el Esterimóvil continúa su recorrido por distintas colonias, donde ofrece esterilizaciones gratuitas.

En los últimos 7 meses se han realizado 2 mil 274 esterilizaciones por parte de la Coordinación, reflejo de un esfuerzo permanente que requiere la participación conjunta de gobierno y ciudadanía.

Si tienes un perro o gato, agenda tu cita y sé parte de la solución: marca al 614-349-93-21 y 614-438-91-96, de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.