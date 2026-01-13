Este miércoles se presentará el Quinto Informe Trimestral de la Sindicatura

La Síndica Municipal, Olivia Franco, informó que se encuentra afinando los últimos detalles de su Quinto Informe Trimestral de Labores, el cual será presentado ante el Honorable Ayuntamiento el próximo miércoles 14 de enero.

“Estamos terminando de integrar los avances de este trimestre. Este informe refleja todo el trabajo de la Sindicatura, nuestra vigilancia sobre el presupuesto, las obras públicas y la atención a la ciudadanía. Nuestro compromiso es total con la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló Franco.

La Síndica destacó que, a través de este informe, se dará cuenta de la labor permanente de la Sindicatura en beneficio de las familias del municipio, así como del seguimiento a los proyectos y programas municipales, con la intención de mantener una vigilancia constante sobre el ejercicio responsable de los recursos públicos.

“Este trimestre, como los anteriores, estaremos presentes en cada etapa de ejecución del recurso público, acompañando a la administración de manera preventiva y en tiempo real. Queremos que todas y todos los ciudadanos sepan que trabajamos para que su municipio funcione mejor”, concluyó.

El informe abordará temas relacionados con la hacienda pública municipal, incluyendo la revisión del ejercicio del gasto, la participación en comités de adquisiciones y obra pública, el seguimiento a procesos de contratación y la verificación del cumplimiento de los contratos establecidos, así como la supervisión de la gestión de los recursos municipales.

“El objetivo de este informe es dar a conocer el trabajo de vigilancia que hemos realizado desde la Sindicatura, con base en la ley y con responsabilidad hacia la ciudadanía. Invitamos a todas y todos a consultarlo”, expresó Olivia Franco.

La Síndica recalcó que su labor no se limita al análisis documental, sino que también implica una revisión técnica detallada de cada proceso administrativo donde se ejercen recursos públicos, verificando la correcta recepción de bienes y servicios adquiridos por el municipio, con el propósito de contribuir al orden y la legalidad institucional.