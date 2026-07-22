Estaría fabuloso, beneficiaría al comercio: Cocentro ante posible estacionamiento en “pantano”

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola Campos señaló que ante el proyecto de un nuevo estacionamiento en la calle Carranza y Niños Héroes debe de darse para dar otra imagen al centro.

En este sentido, la líder del comercio formal señaló que es necesario dar un impulso al centro de la ciudad con nuevas opciones para los chihuahuenses.

“Estaría fabuloso, sería algo muy beneficio para todos los comerciantes, por que uno al día a día buscamos en donde estacionarnos o que hacer, esperemos que, si se haga y estamos puestos a cualquier proyecto”, comentó.

Señaló que muchos visitantes mencionan que no hay espacios de estacionamiento y esto también debe de ser abordado para tener mejoras.

El proyecto de rehabilitar el “pantano” localizado en la avenida Niños Héroes y Carranza sigue en siendo proyecto sin una adecuación, pertenece a un fideicomiso el cual desde el 2016 no ha vuelto a poner el tema y el lugar ha pasado al olvido.