Arturo Zubía llama a reforzar la prevención ante el riesgo del gusano barrenador del ganado

Con el objetivo de fortalecer la prevención y proteger la actividad ganadera de la región, el diputado Arturo Zubía participó en la plática de vigilancia y prevención del gusano barrenador del ganado, realizada en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Camargo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

Durante la reunión se informó que el estado de Chihuahua no está ajeno a una de las plagas más devastadoras para la ganadería. El gusano barrenador del ganado ingresa al organismo a través de heridas, donde deposita sus larvas, provocando graves daños a los animales y pérdidas económicas para los productores.

Se recordó que esta plaga tiene un antecedente histórico importante, ya que su erradicación en México tomó alrededor de 20 años tras la campaña iniciada en la década de 1970. Actualmente existe un caso confirmado en Parral y dos casos sospechosos en el estado, situación que obliga a extremar las medidas de vigilancia y prevención.

Arturo Zubía señaló que, de propagarse esta plaga, podría convertirse en la estocada final para muchos ganaderos que aún enfrentan las consecuencias de la severa sequía que ha afectado a Chihuahua durante los últimos años.

“Nuestros productores han luchado contra la falta de lluvias y ahora enfrentan una nueva amenaza que pone en riesgo su patrimonio. Es momento de actuar con responsabilidad y reforzar todas las medidas de prevención”, expresó.

La plática tuvo como finalidad concientizar a los productores sobre la importancia de revisar constantemente su ganado, atender de inmediato cualquier herida, reportar casos sospechosos y fortalecer un cerco sanitario en toda la región para impedir la propagación del gusano barrenador.

El legislador afirmó que la presencia de esta plaga también es consecuencia de la falta de atención del Gobierno Federal hacia la sanidad agropecuaria, al señalar que desde hace tres años se eliminaron los recursos destinados al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), debilitando las acciones de vigilancia, prevención y control epidemiológico que permitían contener este tipo de riesgos para el sector ganadero.

Finalmente, Arturo Zubía reconoció el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezada por el ingeniero Mauro Parada Muñoz, por impulsar estas pláticas de capacitación y las medidas preventivas para fortalecer la vigilancia sanitaria en la entidad. Asimismo, hizo un llamado a todos los productores a extremar cuidados, revisar constantemente a sus animales y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, ya que la prevención será determinante para proteger el patrimonio de las familias ganaderas de Chihuahua.