Cabildo toma protesta a dos miembros del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana

Durante sesión ordinaria de Cabildo, tomaron protesta nuevos miembros del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, órgano que cuenta con autonomía propia que tiene el objetivo de trabajar de la mano ciudadanía y gobierno para impulsar prácticas que fomenten a participación de la ciudadanía en las policías públicas de su ciudad.

Quienes tomaron protesta en los dos puestos vacantes que hubo tras haber concluido el periodo de los antiguos miembros, son: Mercedes Yudith Ortega López y Mario Alberto Duarte Bustillos.

Asimismo, durante este acto, el presidente de dicho Consejo, Jorge Arturo Espinoza Hernández, destacó en su informe las principales acciones realizadas por este organismo, donde resaltó que mejoró el Presupuesto Participativo, mediante alianzas para asesorar los proyectos y dar mejores resultados en obras para las familias.

Reconoció en esta última parte al alcalde Marco Bonilla y al equipo del Gobierno Municipal por mantener ese trabajo constante en la participación ciudadana, ya que ahora la ciudad cuenta con mejores calles y parques, servicios y mejor calidad de vida, la cual se construye entre todas y todos.