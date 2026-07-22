Presenta Municipio avances en construcción de Gaza de Incorporación en periférico de la Juventud

El Gobierno Municipal, presentó el informe de avances de la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, una obra estratégica para fortalecer la movilidad en la zona poniente de la ciudad.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que actualmente las cuadrillas trabajan en la excavación e instalación de tubería de 14 pulgadas para la reubicación de la infraestructura de drenaje en la lateral del periférico de la Juventud. De manera paralela, se realizan trabajos de cimbrado para la construcción de los apoyos de la estructura.

Asimismo, en el taller instalado en la zona continúa la fabricación de las vigas de acero que conformarán el emblemático arco que distinguirá esta solución vial de alta ingeniería.

Rivas Martínez agradeció la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos, al tiempo que exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender el señalamiento preventivo instalado en las zonas de obra.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla mantiene su compromiso de brindar mejores vías de comunicación para que los ciudadanos pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo en familia.