Torre Centinela es ejemplo de éxito, se corrigieron errores y se redujo costo original: auditor

Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) manifestó que el proyecto de la Torre Centinela, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) es un ejemplo de éxito tanto en materia de obra pública como de auditoría al haberse corregido errores señalados en años anteriores y tras la reducción de 120 millones en el presupuesto original.

Señaló que actualmente se está auditando lo correspondiente al año fiscal 2025 y que en lo que respecta al 2024 y 2023, se establecieron una serie de recomendaciones y de acciones que fueron atendidas, presentándose los procedimientos de responsabilidad correspondientes.

“Yo creo que es un ejemplo de cómo una obra de esa magnitud puede ser auditada correctamente, pueden ser corregidos los errores que se detectan y puede ser inaugurada de forma exitosa, como lo hemos estado viendo en las imágenes en las últimas fechas”.

El auditor agregó que la reducción del costo por alrededor de 120 millones de pesos fue gracias a la acción fiscalizadora, mediante la aplicación de penas convencionales, aspecto que destacó, no común verlo en México pues casi todas las obras de esta magnitud cuestan más de lo que originalmente se presupuestan.