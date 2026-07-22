Ofrece Martín Chaparro abogados para denunciar presuntos actos de corrupción de Cruz Pérez Cuéllar

El aspirante a la candidatura de Morena a la Alcaldía capitalina, Martín Chaparro, llamó a la ciudadanía a presentar denuncias formales si cuenta con pruebas de presuntos actos de corrupción y aseguró que incluso pondrá a disposición abogados para dar seguimiento legal a los casos.

Durante una entrevista concedida al portal Frontera Élite, Chaparro fue cuestionado sobre los señalamientos en contra del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ante lo cual sostuvo que las acusaciones deben sustentarse con evidencia y no únicamente con declaraciones públicas.

“Yo, en primer lugar, diría aquí lo que siempre dijo nuestro presidente y ahora lo repite nuestra presidenta: si alguien tiene elementos de prueba, yo invito a quien los tenga a que ponga la denuncia”, expresó.

El morenista señaló que, aunque existen múltiples denuncias promovidas por actores políticos, estas deben ser investigadas conforme a derecho y criticó que, a su juicio, el Partido Acción Nacional utiliza este tipo de recursos con fines políticos.

“El PAN viene cada ocho días y pone denuncia, denuncia, denuncia… lo hace de manera política”, afirmó. En ese sentido, lanzó un reto a quienes aseguran contar con pruebas de irregularidades.

“Yo le diría a la gente que tenga algún comprobante o algo por el estilo, que ponga la denuncia y le den seguimiento. Incluso me atrevo a hacerles el siguiente ofrecimiento: les ponemos abogados para que lo hagan, pero háganlo si es que existe”, declaró.

Chaparro enfatizó que, mientras no se acrediten legalmente los hechos, no puede hablarse de corrupción.

“Porque si no existe, si no hay quien pueda comprobarlo, mientras no se compruebe una corrupción, no existe”, sostuvo. No obstante, reconoció que observa un gasto excesivo en algunas actividades políticas, situación que, dijo, contrasta con los principios que dieron origen a Morena.

“Lo que tengo es la visión de que sí hay mucho dispendio y habría necesidad de que se revisara, porque eso va en contra de nuestro sentido. Nosotros hicimos Morena para que nadie necesite tanto dispendio de recursos para llegar al poder”, concluyó.