Estaremos dispuestos a apoyar al Estado por infraestructura; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez comentó que tras la reunión de ayer con la mandataria estatal Maru Campos se tiene un objetivo claro y es el bien de la ciudad con infraestructura deseada.

“Nosotros seguiremos trabajando en apoyar lo que de los diferentes grupos empresariales apoyemos, creo que estamos unidos en una misma dirección que es el bien de la ciudad y aquí estamos supuestos a apoyar”, comentó.

En este sentido destacó la importancia que tiene la unión empresarial para llevar a cabo este tipo de acciones a favor de todos los habitantes, el enfoque es un mejor desarrollo de infraestructura y económico.

Cabe destacar que este año promete ser el mejor en inversión en obra para el estado ante el ligero incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por lo cual estarán apoyando cada obra que sea contemplada responsablemente.