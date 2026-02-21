Estará programa Destilichadero en siete colonias del 23 al 28 de febrero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 23 al 28 de febrero.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

•Lunes 23 de febrero

Colonia: Tabalaopa

Cuadrante: Ave. Palestina, Calle Ejido Avalos, Calle Canal y Ave. Fuerza Aérea Mexicana

Contenedor: Ave. Palestina y Ave. Del Carruaje

•Martes 24 de febrero

Colonias: Fracc. Francisco R. Almada y Gustavo Diaz Ordaz

Cuadrante: Calle Zubiran, Calle 46, Calle 48, Ave. Coordinadora, Alta Tensión y Miguel Aleman

Contenedor: Baltazar Miltre y Dolores Almada de Aldaco (Parque)

•Miercoles 25 de febrero

Colonia: Crucero

Cuadrante: Pablo Gómez, Mohawk y Blvd. Fuentes Mares

Contenedor: Pablo Gómez y Blvd. Fuentes Mares

•Jueves 26 de febrero

Colonia: Los Arcos

Cuadrante: Guillermo Prieto Lujan, Hidroeléctrica de Chicoasén, Arcos de la Estrella y Arcos De Carrusel

Contenedor: Arco del Mausoleo y Arco Contemporáneo

•Viernes 27 de febrero

Colonia: Plan De Ayala

Cuadrante: R. Almada, calle Partido Nacional del Pueblo y calle Pablo López

Contenedor: Calle Pablo Gómez (Escuela Primaria Plan de Ayala)

•Sábado 28 de febrero

Colonia: Sierra Azul

Cuadrante: Sierra De Pedernales, Periférico Lombardo Toledano, Sierra De Dolores y Sierra de los Arados

Contenedor: Sierra Pedernales y del Sagrado Corazón